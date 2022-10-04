Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

04.10.2022 22:28
Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek, hırsızlık, silahla tahdit ve basit yaralama" suçundan 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'yi Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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