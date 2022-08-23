Kaza, Fethiye- Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana geldi. Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil ile Hakan İ. yönetimdeki 34 FIY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Erol A . idaresindeki otomobil ve araçta bulunan Yaşar S., Emine S., Nefes S.(4) ve Ümmügülsüm S. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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