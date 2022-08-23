Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı

23.08.2022 12:20

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye- Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana geldi. Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil ile Hakan İ. yönetimdeki 34 FIY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Erol A . idaresindeki otomobil ve araçta bulunan Yaşar S., Emine S., Nefes S.(4) ve Ümmügülsüm S. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Antalya, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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