İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Erol A. ile aynı otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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