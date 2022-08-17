Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17.08.2022 13:14
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Rus uyruklu kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Rus uyruklu kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

K.A. (21) idaresindeki 07 AKJ 676 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda karşı yönden gelen Rus uyruklu D.K. (34) yönetimindeki 206 PM 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Rus uyruklu Nadezhda Shıshkına (59) ve A.K. (25) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Shıshkına, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan A.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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