3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı

25.08.2022 15:07
3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüste Suriye, Filistin ve Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör Türk de gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüste Suriye, Filistin ve Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör Türk de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilin öncülük yaptığı 3 minibüsün Antalya'dan Fethiye'ye doğru geldikleri bilgisine ulaştı. Tedbir alan ekipler, sabah saatlerinde Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde 3 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 79'u Suriye, 10'u Filistin ve 3 Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otomobildeki organizatörler H.R.M., M.M., M.E., R.C. ve M.B.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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Kaynak: DHA

Afganistan, Filistin, Fethiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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