Bölgede yapılan aramada ise jeneratör, hilti ile dürbün ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde şüphelilerden K.S'nin öğretmenlikten ihraç edildiği, M.G'nin de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 2 suç kayı bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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