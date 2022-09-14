Muğla'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

14.09.2022 14:06
Muğla'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesi Asar Tepe mevkisindeki 3. Derece Sit Alanı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede kazı yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin tekrar geleceğini değerlendirerek nöbet tuttu. Ekipler bir gün sonra akşam saatlerinde 4 şüpheliyi çalılıklar arasına gizledikleri jeneratörü çalıştırarak kazıya başladıkları sırada suçüstü yakaladı.

Yapılan kontrollerde şüphelilerden K.S'nin öğretmenlikten ihraç edildiği, M.G'nin de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 2 suç kayı bulunduğu tespit edildi.

Bölgede yapılan aramada ise jeneratör, hilti ile dürbün ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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