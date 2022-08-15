Fethiye'de kalkış sırasında çarpışan paraşütlerdeki 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalkış sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 4 kişi yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla havalandı.
Aynı anda kalkış yapan pilotlar yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte çarpıştı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcusu yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan paraşütlerin havada çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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