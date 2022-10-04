Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü - Son Dakika
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Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

04.10.2022 16:56

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

İlçeye tatile gelen Frank Lally (62) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Kalkıştan kısa süre sonra Lally'in kayalık alana düştüğü gören diğer yamaç paraşütü pilotları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Düştüğü alandan sedyeye alınarak ambulansa taşınan Lally, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lally, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü - Son Dakika
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