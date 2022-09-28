İlçedeki bir restorana yemek yiyerek, gelen hesap adisyonuna başkomiser Onur ve cep telefonu numarası yazarak hesap ödemeden ayrılan kişiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Muğla'da intihar ettiği ihbarı yapılan kişinin kardeşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi

Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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