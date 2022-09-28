Muğla'da kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı

28.09.2022 15:56
Muğla'da kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir restorana yemek yiyerek, gelen hesap adisyonuna başkomiser Onur ve cep telefonu numarası yazarak hesap ödemeden ayrılan kişiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin O.A. olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alının şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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