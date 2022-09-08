Muçev'in Fethiye'deki Tekne Bağlama Projesi'ne Mahkeme "Dur" Dedi - Son Dakika
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Muçev'in Fethiye'deki Tekne Bağlama Projesi'ne Mahkeme "Dur" Dedi

08.09.2022 11:55
Muçev'in Fethiye'deki Tekne Bağlama Projesi'ne Mahkeme "Dur" Dedi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan, Tekne Bağlama İskelesi Projesi’ne, Muğla Çevre İl Müdürlüğü’nce verilen “ÇED gerekli değildir” kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

ESMA TURAN

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan, Tekne Bağlama İskelesi Projesi'ne, Muğla Çevre İl Müdürlüğü'nce verilen "ÇED gerekli değildir" kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Fethiye'ye bağlı Tuzla mahallesinde Cahit Gündüz Caddesi mevkiinde MUÇEV tarafından yapılması planlanan ve ÇED gerekli değildir kararı verilen projeye, Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği, kararın iptali istemiyle dava açtı. Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği'nin de müdahil olduğu davada, mahkeme "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti.

Muğla 3. İdare Mahkemesi; "Dava konusu projenin kapsamı, büyüklüğü, yat limanı tanımına uygun olarak getirilen yapılaşma koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde projenin ÇED Yönetmeliği'nin ekinde yer verilen 'yat limanları' statüsünde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, yat limanı özelliklerini taşıyan proje ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirilmesinin gerekli olduğu kanaatine vararak proje ile ilgili 'ÇED gerekli değildir kararı' verilmeyeceğini" bildirdi.

"BÜYÜK BİR KAZANIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklaması şöyle:

"Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği olarak; hem mahkemenin iptal kararının hem de dava sürecinde hazırlanan bilimsel raporun, hızla yok oluşa doğru giden Fethiye Körfezi için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Birçok kez dile getirdiğimiz üzere körfez kirliliği Fethiye'nin en önemli sorunlarından biridir. Bu dava ile birlikte körfezimizdeki ekolojik yıkım bir kez daha dile getirilmiş ve artık hukuki kararlara da konu olmuştur. Yetkililerden; mahkemece verilen karara kulak verilmesini, Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için harekete geçilmesini, aranacak çözümlerde, bilimsel yöntemlerden ve katılımcı demokrasinin temel unsurlarından olan sivil toplumdan destek alınarak yol yürünmesini talep ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Fethiye, Bağlama, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muçev'in Fethiye'deki Tekne Bağlama Projesi'ne Mahkeme 'Dur' Dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muçev'in Fethiye'deki Tekne Bağlama Projesi'ne Mahkeme "Dur" Dedi - Son Dakika
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