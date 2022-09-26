Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

26.09.2022 22:28
Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bayram U. (77) idaresindeki 48 RY 949 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Recep S. (24) yönetimindeki 48 ES 051 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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