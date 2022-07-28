MUĞLA'DA 2 MİNİBÜSTE 70 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika
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MUĞLA'DA 2 MİNİBÜSTE 70 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI

28.07.2022 12:44

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerince durdurulan 2 minibüste Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı, 4 Türk organizatör gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerince durdurulan 2 minibüste Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı, 4 Türk organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 34 CNS 471 plakalı otomobilin, 34 FMK 662 ve 34 FEM 348 plakalı minibüslere öncülük yaparak, İstanbul'dan Fethiye'ye hareket ettiği istihbaratına ulaştı. Tedbir alan ekipler, Fethiye- Seydikemer kara yolunda durdurulan 2 minibüs içerisinde 11'i kadın ve 32'si çocuk toplam 70 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otomobildeki organizatörler A.Ü., İ.G., Ş.K. ile V.Ö. yakalanıp, gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Afganistan, Fethiye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA 2 MİNİBÜSTE 70 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MUĞLA'DA 2 MİNİBÜSTE 70 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika
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