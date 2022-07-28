Muğla'da 125 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 125 düzensiz göçmen yakalandı

28.07.2022 14:39
Muğla'da 125 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahil güvenlik ve polis ekiplerince 125 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahil güvenlik ve polis ekiplerince 125 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 55 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemleri için Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan 3 minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Seydikemer'de trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı Seydikemer'de trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı MUĞLA'DA 2 MİNİBÜSTE 70 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI MUĞLA'DA 2 MİNİBÜSTE 70 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI
Kaynak: AA

Marmaris, Hisarcık, Fethiye, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 125 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:52:12. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 125 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement