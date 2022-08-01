İddiaya göre, Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde bir grup Suriyeli, telefon alışverişi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fethiye'de kavga eden 6 Suriyeli ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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