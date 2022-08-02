Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
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Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

02.08.2022 22:59
Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Olay, Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir grup yabancı uyruklu şahıs telefon alış verişi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, grup sopalarla kavga etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından olay yerinen ayrılan kişilerin tespiti için, ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 6 şüpheli "Kamu düzenini tehdit" suçundan Muğla Göç İdaresi Ula Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne yollandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Karaçulha, Fethiye, kavga, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
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