Yaklaşık 2 metrelik su dolu kanalda ters dönen otomobilde bulunan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Merve Önder'in çıkarılamaması üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi.

Edinilen bilgiye göre; Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, Kargı Mahallesi Karataş mevkisinde su kanalına düştü. Otomobilin su kanalına düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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