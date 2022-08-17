Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

17.08.2022 14:49
Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şüphe üzerine durdurularak aranan araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şüphe üzerine durdurularak aranan araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşıklar Tepesi Mevkii'ne giden bir araçtan silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin aramalarında araç, Aşıklar Tepesi'nde park halinde bulundu. Araç içerisinde bulunan 3 kişiden biri polis ekiplerini görünce elinde bulunan çanta ile ormanlık alana kaçtı. Polis ekipleri ile kaçan şahıs arasında yaşanan kısa süreli kovalamacının ardında kaçan şahıs yakalandı.

Yapılan kimlik kontrollerinde kaçan şahsın A.G. ve diğer iki şahsın da isimlerinin M.C.B. ve S.C. olduğu tespit edildi. Araç içinde yapılan aramada; 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 3 parça halinde yaklaşık 1,5 gram metanfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu maddeyi kullanmakta kullanılan aparat ve reçeteye tabi haplar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:50:31. #1.13#
SON DAKİKA: Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement