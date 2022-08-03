Suriyeliler arasında çıkan 'telefon alışverişi' kavgası kamerada; 6'sı sınır dışı edildi - Son Dakika
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Suriyeliler arasında çıkan 'telefon alışverişi' kavgası kamerada; 6'sı sınır dışı edildi

03.08.2022 01:15

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Suriye uyruklu kişiler arasında cep telefonu alışverişi nedeniyle çıkan kavgada, 9 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Suriye uyruklu kişiler arasında cep telefonu alışverişi nedeniyle çıkan kavgada, 9 şüpheli gözaltına alındı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı sınır dışı edildi.

Olay, 31 Temmuz'da öğle saatlerinde Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu kişiler, cep telefonu alışverişi nedeniyle sokakta tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık dağılırken, polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Öte yandan, kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, 'Kamu düzenini tehdit' suçundan Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. 6 kişi, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

YORUMLAR
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Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz
Kaynak: DHA

Fethiye, Suriye, kavga, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler arasında çıkan 'telefon alışverişi' kavgası kamerada; 6'sı sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriyeliler arasında çıkan 'telefon alışverişi' kavgası kamerada; 6'sı sınır dışı edildi - Son Dakika
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