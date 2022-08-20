Fethiye'de 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza kesildi

20.08.2022 17:04
Fethiye'de 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik uygulamasında 336 araç kontrol edilirken 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza yazıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik uygulamasında 336 araç kontrol edilirken 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Trafik uygulamasında 336 araç kontrol edildi.

Bu araçlardan çoğunluğu abartı egzoz, kasksız motosiklet kullanma, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yön, ve yüksek sesli müzik dinlemek olmak üzere 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza uygulandı.

Uygulamada ekipler tarafından bazı araçlar trafikten men edildi.

YORUMLAR
500
Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Tragger, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 17:04:15. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement