Bu araçlardan çoğunluğu abartı egzoz, kasksız motosiklet kullanma, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yön, ve yüksek sesli müzik dinlemek olmak üzere 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fethiye'de 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza kesildi - Son Dakika

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