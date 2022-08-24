Edinilen bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Belen Caddesi'nde ahşap bungalovlardan birinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bungalov evde kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Yangın söndürülürken, bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fethiye'de bungalov ev, alev alev yandı - Son Dakika

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