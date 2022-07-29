Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

29.07.2022 23:24

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kedi yavrusunun Patlangıç Mahallesi'ndeki bir binanın yağmur suyu gideri borusunda mahsur kaldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Ekipler, kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
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