Fethiye'de yaralı hayvanların barınak aracında bekletildiği iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaralı hayvanların barınak aracında uzun süre bekletildiği iddiasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Doğa Dostu Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, akşam saatlerinde yaralı olarak Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi aracına verilen sokak köpeğinin sabah saatlerinde aynı araçta fotoğraflandığını iddia etti.

Fotoğraflarda başka yavru ve yaralı hayvanların da araçta görüldüğünü öne süren Bayram, "Fethiye Belediyesi barınağı yaralı hayvanları sabaha kadar araç içinde tutarak eziyet etmektedir. Dernek olarak sokak hayvanlarına yapılan bu eziyeti kınıyor ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilmelerini istiyoruz." dedi.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığı, sokak hayvanlarının tedavilerinin ardından alındıkları noktaya bırakıldığı bildirildi.