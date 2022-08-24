Ölümden saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Ölümden saniyelerle kurtuldu

24.08.2022 17:33

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada 1 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İlginç kaza ve karpuz alırken ölümden saniyelerle kurtulan şahsın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaçulha Mahallesi, Çalıca mevkiinde T.Y. idaresindeki 48 ABF 955 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 48 HH 926 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar, park halinde bulunan 48 FZ 711 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonetten karpuz alan Özcan Keçe ise saniyelerle ölümden döndü. Kazada sürücüler ile yolcu G.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde elindeki karpuz ile araçlardan kıl payı kaçan Özcan Keçe, kaza sonrası, "Şükür yaralanmadık. Durduğumuz yerde vurdular. Aracın içinde karım ve oğlum da vardı. Canımızı kurtardığımız için şükrediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Karaçulha, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümden saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

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