Rus anneden çocuğunu getirmeyen eski eşi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Rus anneden çocuğunu getirmeyen eski eşi hakkında suç duyurusu

05.09.2022 10:06
Rus anneden çocuğunu getirmeyen eski eşi hakkında suç duyurusu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Olga Top (30), velayeti kendisinde olan kızı Victoria Öztürk'ün (8), babası tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle suç duyurunda bulundu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Olga Top (30), velayeti kendisinde olan kızı Victoria Öztürk'ün (8), babası tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle suç duyurunda bulundu. Top, "Bütün günüm çocuğumu düşünmekle geçiyor. Aç mı, tok mu, ne yaşıyor, bilmiyorum" dedi.

Rus uyruklu Olga Top (Vetoshkina) ve Mustafa Öztürk (38), internette tanışıp arkadaş oldu. Olga, 2012 yılında Rusya'dan Türkiye'ye, Öztürk'ün yaşadığı Mersin'e geldi. Çift, 2016'ya kadar burada birlikte yaşadı. 2013'te çiftin 'Victoria' adında kızı dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılan çiftin çocuklarının velayeti için açılan davada Mersin 6'ncı Aile Mahkemesi, 2018'de velayeti anneye verdi. Mahkeme, Öztürk'e de belirlenen aralıklarla çocuğunu görme hakkı tanıdı. Bu sürede Olga yeniden evlenirken, kızı Victoria da onunla yaşamaya devam etti.

Mustafa Öztürk, geçen haziran ayının sonunda 1 ay süreyle çocuğunu görme hakkını kullanmak için Olga Top'un yaşadığı Muğla'ya gelip kızını aldı. Ancak iddiaya göre, 1 aylık süre geçmesine rağmen Öztürk, Victoria'yı geri getirmedi. Olga Top, çocuğunu almak için eşiyle Mersin'e gitti. Öztürk'ün çocuğu Olga'dan kaçırdığı iddiasıyla aile, avukatları aracılığıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.'TEK ARZUM ÇOCUĞUMA KAVUŞMAK'

Çocuğundan haber alamadığını, çok endişelendiğini söyleyen Olga Top, "Çocuğumu düşünmediğim tek bir zaman bile yok. Gözlerime uyku girmiyor. Sürekli 'Acaba ne yapıyor?' diye düşünüyorum. Aç mı tok mu, ne yapıyor, bilmiyorum. Beni, çocuğumu vermemek için iftira atmakla tehdit etti. Ben 3 çocuk annesiyim. Kendi kalbimin altında taşıdığım çocuğumun kötülüğünü ister miyim? Velayet davasında çocuğun bende kalmasını zaten kendisi istemişti. Çocuğa bakamayacağını söylemişti. Elimizde evraklar var. Çocuğumu vermeleri gerekiyor ama vermiyorlar. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Fethiye, Mersin, Muğla, Güncel, Son Dakika

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