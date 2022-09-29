Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu - Son Dakika
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Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

29.09.2022 02:36

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi ise yaralı bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi ise yaralı bulundu.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı David James Warren (72) ise sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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Yolcu gemisi 'Island Sky' Fethiye'ye geldi Yolcu gemisi 'Island Sky' Fethiye'ye geldi Yolcu gemisi 'Island Sky' Fethiye'ye geldi Yolcu gemisi 'Island Sky' Fethiye'ye geldi
Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, 112 Acil Çağrı, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu - Son Dakika
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