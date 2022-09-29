Çiftten bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Kente tatile gelen İngiltere uyruklu Avis ile Rosalind Rosenberg, yürüyüş yapmak için Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu - Son Dakika

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