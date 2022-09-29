Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu - Son Dakika
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Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu

29.09.2022 14:28
Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan turist çift kurtarma ekiplerince bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan turist çift kurtarma ekiplerince bulundu.

Kente tatile gelen İngiltere uyruklu Avis ile Rosalind Rosenberg, yürüyüş yapmak için Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Çiftten bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Yollunu kaybeden İngiliz çifte, yaklaşık 18 saat sonra Gökçeovacık Mahallesi Bozburun mevkisinde ulaşıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Avis ve Rosalind Rosenberg, konakladıkları otele bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu - Son Dakika
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