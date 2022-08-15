Korkutan kaza! Yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde çarpıştı - Son Dakika
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Korkutan kaza! Yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde çarpıştı

15.08.2022 15:57

Muğla Fethiye'de Babadağ'dan tandem atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, kalkış esnasında birbirine dolandı. Havada çarpışıp, yaralanan 2 pilot ve 1'i Çinli 2 yolcu, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Çarpışma anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1700 metredeki pistinde yamaç paraşütü pilotları Özgür Taylan Karakoç (35) ile Uğurcan Dağdeviren (29), yolcularıyla atlayış yaptı.

HAVADA BİRBİRLERİNE DOLANDILAR

Aynı anda kalkış yapan pilotların paraşütleri, atladıkları yerden yaklaşık 5 metre sonra havada birbirine dolandı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcu yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, pilotlar Karakoç ve Dağdeviren ile Çinli Heyuan Weng (22) ve Meltem Kılıç'ı (32) çevredeki hastanelere kaldırdı. Çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Fethiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkutan kaza! Yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde çarpıştı - Son Dakika

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