Gezi teknesi ile İtalya'ya göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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Gezi teknesi ile İtalya'ya göçmen kaçakçılığı

26.08.2022 19:52
Gezi teknesi ile İtalya'ya göçmen kaçakçılığı

Muğla'nın Fethiye ilçesinden hareket eden gezi teknesi rotasını İtalya'ya çevirince Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden hareket eden gezi teknesi rotasını İtalya'ya çevirince Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri rotası İtalya olan 2000 kişilik bir gezi teknesinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, hareket halindeki özel tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada, 127 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 7 şahıs yakalandı.

Yakalanan 127 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki Geri Gönderme merkezine gönderilirken, 4 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan toplam 11 kişi hakkında yasal işlemler devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fethiye, İtalya, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gezi teknesi ile İtalya'ya göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezi teknesi ile İtalya'ya göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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