Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri rotası İtalya olan 2000 kişilik bir gezi teknesinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, hareket halindeki özel tekneyi durdurdu.

Kaynak: İHA

Fethiye, İtalya, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gezi teknesi ile İtalya'ya göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

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