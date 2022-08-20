Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

20.08.2022 17:21
Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Göcek, Bedri Rahmi Koyu'ndaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan alevlere müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye, zodyak botlarla orman işçileri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.1 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bedri Rahmi, Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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