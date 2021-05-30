Muğla'nın güreşteki gururu Selvi

Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıf öğrencisi Selvi İlyasoğlu, 28-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 23'üncü Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda kadınlar 59 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Finalde Kırgız rakibi Sezim Zhumonazarova'yı yenen 16 yaşındaki sporcu, uluslararası turnuvada zirveye çıkarak ülkemizi milli formayla Avrupa Güreş Şampiyonası'nda temsil etmeye de hak kazandı. Selvi, kendi yaş kategorisi yıldızlar olmasına rağmen gençler kategorisinde doktor raporuyla güreşerek altın madalyayı almayı başardı.