Kars'ta Nisan ayında 50 bin dolar ihracat gerçekleşti

Kars'ta Genel ticaret sistemine göre 2021 yılı Nisan ayında ihracat 50 bin dolar, ithalat 188 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 109,2, ithalat yüzde 61,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Kars'ta Genel ticaret sistemine göre 2021 yılı Nisan ayında ihracat 50 bin dolar, ithalat 188 bin dolar olarak gerçekleşirken, TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da ihracat 2.574 bin dolar, ithalat 8.649 bin dolar, Iğdır'da 7.415 bin dolar, ithalat 2.178 bin dolar ve Ardahan'da Genel ticaret sistemine göre 2021 yılı Nisan ayında ihracat 441 bin dolar, ithalat 30 bin dolar olarak gerçekleşti. - KARS