Muğla'nın iklimine uyum sağlayan safranın hasadı yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan safranın hasadı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığının "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında "Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak" projesinin ilk tarla günü düzenlendi.

Yürütülen projede safran yetiştiriciliği Datça, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde 4 kadın üretici ile hayata geçirildi.

Yatağan İlçesi Nebi Mahallesinde üretici Ebru Güler'in tarlasında yapılan tarla gününde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, alternatif gelir getiren ürünlerin başında gelen safranı kadın üreticiler ile buluşturduklarını söyledi.

Safran soğanı kilosunun ortalama 150 liradan satıldığını belirten Saylak, "Birçok kullanım alanı olan safran boya sanayinde de aranan bir ürün. Kadın üreticileri ve emeği geçen arkadaşları kutluyorum." dedi.

Safran yetiştiriciliği yapan Ebru Güler ise verilen destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru da çiftçileri safran gibi alternatif gelir getiren ürünlere yönlendirmenin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından kadın üreticilerle tarlada hasat yapıldı.