Muğla'nın ilçeleri depremzedeler için seferber oldu (2) - Son Dakika

Marmaris, Fethiye ve Bodrum Belediyelerince organize edilen yardım kampanyalarında depremzedeler için toplanan malzemeler, 6 kamyon ile 2 tıra yüklenerek Elazığ'a gönderildi.

Marmaris Belediyesinin organize ettiği kampanyanda gıda, kıyafet, battaniye gibi malzemelerin olduğu yaklaşık 500 koli 2 kamyona yüklendi.

Belediye hizmet binası önünde kutulara konulan yardım malzemeleri içinde oyuncaklar, bebek puseti, kışlık terlikler, ısıtıcı gibi eşyalar yer aldı. Bazı vatandaşların evlerinden getirdiği eşyaların içinde olduğu kolilerde "dualarımız sizinle" yazısı dikkat çekti.

Marmaris'te çalışan Panamalı Hector de Leon Campos da Elazığ'a yardım gönderenler arasında yer aldı.

Campos, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezinde gezerken afişlerini gördüğü kampanyaya kendisinin de katıldığını ifade etti.

Türkiye'de 3 yıldır yaşadığını belirten Campos, Elazığ'da meydana gelen depreme çok üzüldüğünü dile getirerek, "Evde kullanmadığım yeni bazı eşyaları getirdim. Umarım herkes yakın zamanda iyi olur." dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Fethiye

Fethiye ilçesinde de belediyenin organize ettiği yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Burada toplanan yardım malzemeleri de 4 kamyona yüklendi.

Kampanyaya ilçe sakinlerinin yanında, kentte yaşayan yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tüm Türkiye'nin Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından tek yürek olduğuna dikkati çekti.

İlçede faaliyet gösteren bazı otel sahipleri de ihtiyaç fazlası nevresim, battaniye, çarşaf, havlu gibi eşyaları deprem bölgesine gönderdi.

Otel işletmecisi Ramazan Gümüşhan, "Umarım birilerinin ısınmasına vesile oluruz. bölgemizde otelciler duyarlılık gösterdi. Biz de otellerimizdeki ihtiyaç fazlası eşyaları göndererek, katkıda bulunmak istedik." diye konuştu.

Bodrum

Bodrum Belediyesinin organize ettiği kampanyada ise 2 tır yardım malzemesi toplandı. İlçede ayrıca Bodrum Ticaret Odası öncülüğünde toplanan giysi ve gıdalardan oluşan bir kamyonet yardım malzemesi de deprem bölgesine gönderildi.

Marmaris, Fethiye ve Bodrum Belediyelerinin kampanya organizasyonlarıyla toplanan yardımların, Muğla Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde bölgeye gönderildiği bildirildi.