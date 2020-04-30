Muğla'nın ilk yangın helikopteri Marmaris'e konuşlandırıldı - Son Dakika

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarına havadan müdahale edecek ilk yangın söndürme helikopteri, Marmaris ilçesinde konuşlandırıldı.

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterin ilki bölgeye ulaştı.

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü Helikopter Pisti'ne konuşlandırılan Rus yapımı MI-8 tipi helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmaris'teki görevi öncesi test uçuşu kapsamında su alma ve su atma işlemlerini gerçekleştiren helikopterin gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından 1 Mayıs itibarıyla resmen göreve başlayacağı belirtildi.

Müdürlük bünyesinde yangın sezonunda görev yapacak diğer helikopterlerin Fethiye'de 16 Mayıs'ta, Milas'ta 1 Haziran'da, Nazilli'de konuşlanacak helikopter ise 1 Temmuz'da göreve başlayacağı bildirildi.