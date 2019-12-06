Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi doğalgaza kavuşuyor
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi doğalgaza kavuşuyor

6 saat önce

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki doğalgaz sisteminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi doğalgaza kavuşuyor, System.String[]

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki doğalgaz sisteminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, merkez doğalgaz sisteminin 18 kilometre uzunluğunda olacağını, 2019 yatırım programında 6 kilometrelik kısmının yapılacağını söyledi.

Kavaklıdere'de tarihi bir güne tanıklık ettiklerini ifade eden Gökcan, "Temiz ve hayatımızı kolaylaştıran enerji kaynağı doğalgazla buluşmamızın ilk adımını bugün birlikte atıyoruz. Yaklaşık 15 milyon lira tutarında bir yatırımı daha Muğla'ya kazandırıyoruz." dedi.

Gökcan, temelini atılan Kavaklıdere doğalgaz sisteminin Kavaklıdere merkez, Menteşe ve Çayboyu mahalleleri olmak üzere üç etaptan oluşacağını ifade etti.

Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, 22.Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Seyfi Terzibaşıoğlu, Kavaklıdere Kaymakamı Birkan Tatlısöz, İl Başkanı Kadem Mete, İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, İlçe Başkanı Volkan Alpözen, belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kavaklıdere, AK Parti, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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