Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kavaklıdere'nin Çamlıbel Mahallesi Bellibol mevkisindeki ormanda meydana geldi. Ramazan Saraç, ağaç kesimi yaptığı sırada ayağının kayması sonucu 35 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Saraç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ekiplerin yoğun uğraşıyla Ramazan Saraç'ın cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı. Ramazan Saraç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu 'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Muğla'da uçuruma düşen orman işçisi öldü - Son Dakika

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