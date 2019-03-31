Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Demir kazandı.
Muğla
'nın Kavaklıdere
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Demir
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Demir 3 bin 692, CHP
adayı Kenan Ay
bin 590, Saadet Partisi
adayı Onur Can
44 oy aldı.
-Demir'in öz geçmişi-
Demir, ilk ve ortaöğrenimini Çayboyu
'nda, liseyi Yatağan
Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Antalya
Teknik Bilimler Yüksekokulunu 1993 yılında tamamlayan Demir, 2004-2009 mahalli seçimlerinde Çayboyu Belediye başkanı oldu. 2 dönem bu görev yürüten Demir, 2014 yılında AK Parti Kavaklıdere Belediye Başkanı oldu. Demir, evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA
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