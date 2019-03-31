Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Demir kazandı.

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Demir 3 bin 692, CHP adayı Kenan Ay bin 590, Saadet Partisi adayı Onur Can 44 oy aldı.

-Demir'in öz geçmişi-

Demir, ilk ve ortaöğrenimini Çayboyu'nda, liseyi Yatağan Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknik Bilimler Yüksekokulunu 1993 yılında tamamlayan Demir, 2004-2009 mahalli seçimlerinde Çayboyu Belediye başkanı oldu. 2 dönem bu görev yürüten Demir, 2014 yılında AK Parti Kavaklıdere Belediye Başkanı oldu. Demir, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Mehmet Demir, Muğla, AK Parti, Kavaklıdere, Güncel
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