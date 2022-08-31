Muğla'da orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

31.08.2022 20:44
Muğla'da orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yanan alanlarda çalışma yapan orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yanan alanlarda çalışma yapan orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Çamlıbel Mahallesi Belibol mevkisinde yanan bölgelerde yapılan çalışma sırasında Ramazan Saraç, dağlık ve kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Saraç'ın kafasını çarparak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle işçinin cesedi bölgeden güçlükle çıkarıldı. Ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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