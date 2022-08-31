Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle işçinin cesedi bölgeden güçlükle çıkarıldı. Ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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