Muğla'nın "kitap kurdu" ödüllendirildi - Son Dakika

Muğla'da bir yıl içinde kütüphaneden en çok kitap alan öğrenci ödüllendirildi.

Halk Kütüphanesinden bir yıl içinde 306 kitap alıp okuyan Menteşe Emirbeyazıt İlkokulu öğrencisi Mustafa Özdemir birinci, kendisi gibi çok okuyan kardeşi Furkan Özdemir ise üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla İl Halk Kütüphanesinin müdavimi olan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Özdemir'i makamında ağırladı. Ziyarette Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Fırat, Menteşe Emirbeyazıt İlkokulu Müdürü Bilal Şahin, Sınıf Öğretmeni Ayfer Okulu ve öğrencinin babası Ufuk Özdemir yer aldı.

Töre, "kitap kurdu" Mustafa Özdemir'i tebrik ederek okuma alışkanlığıyla ilgili sohbet etti.

Kitap okuma alışkanlığının önemine değinen Töre, "Görüyorum ki kıymetli öğrencimiz, okuma alışkanlığını küçük yaşlarda edinmiş ve aynı zamanda kütüphaneden de verimli bir şekilde faydalanmayı öğrenmiş. Çocuklarımızın okuması, geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Okuyan gençliğin yetişmesi demek gelişip yükselmemiz demek. Kitap okumadan geçen gün, boşa geçen bir gündür. Yaşamımız süresince her gün kitap okumalı, kitap okumadan bir gün dahi geçirmemeliyiz." dedi.

Kitap okuma alışkanlığını edinmesinde en büyük rolün annesi olduğunu belirten Mustafa Özdemir ise okul öncesinde, anne ve babasının kendisine çokça masal kitapları okuduğunu söyledi.

Ana sınıfında kütüphaneye yazıldığını ve haftada en az bir gün, sonrasında iki gün kütüphaneye gitmeye başladığını anlatan Özdemir, gün içerisinde öğleyin ve akşam uyumadan önce muhakkak kitap okuduğunu dile getirdi.

Töre, başarılarından dolayı Özdemir'e çeşitli hediyeler verdi.