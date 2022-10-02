Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.58'de meydana gelen sarsıntının derinliği 8,11 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Köyceğiz, Maslak, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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