Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

02.10.2022 14:24
Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.58'de meydana gelen sarsıntının derinliği 8,11 kilometre olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Köyceğiz, Maslak, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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