Av koruma ve kontrol faaliyeti icra eden Köyceğiz Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, Ekincik mevkisindeki ormanlık alanda Suriye uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 düzensiz göçmenle karşılaştı.

Kaynak: AA

Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köyceğiz'de 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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