Kavakarası Mahallesi'nde M.K'nin 21 Eylül 'de silahla intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı.

Muğla'da kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da intihar ettiği ihbarı yapılan kişinin kardeşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika

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