Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.
İlçenin Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın başladı! Alevlere havadan müdahale ediliyor - Son Dakika