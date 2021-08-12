Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan kadınlar, orman işçileri için gün ışıyana kadar börek yapıyor - Son Dakika
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan kadınlar, orman işçileri için gün ışıyana kadar börek yapıyor

12.08.2021 01:30
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan kadınlar, orman işçileri için gün ışıyana kadar börek yapıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan kadınlar, her gece bir araya gelerek sabah saatlerine kadar pişirdikleri sac böreklerini, yangınla mücadele eden orman işçileriyle itfaiye ekiplerine dağıtıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan kadınlar, her gece bir araya gelerek sabah saatlerine kadar pişirdikleri sac böreklerini, yangınla mücadele eden orman işçileriyle itfaiye ekiplerine dağıtıyor.

Sema Acar: "Amacımız alevlere karşı mücadele edenlere bir nebze olsun katkıda bulunmak" Gülizar Acar: "Onlar ateşin karşısında yandı diye ben burada su içemedim. Herkes canla başla mücadele ederken evde boş oturamadık" Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan kadınlar, her gece bir araya gelerek sabah saatlerine kadar pişirdikleri sac böreklerini, yangınla mücadele eden orman işçileriyle itfaiye ekiplerine dağıtıyor.

Hamitköy mahallesinde yaşayan kadınlar, ilçedeki orman yangınıyla gece gündüz demeden cansiperane mücadele eden orman işçileri ve itfaiye ekiplerine destek olmak amacıyla seferber oldu. Yangınla mücadeleye bir nebze de destek olmak isteyen kadınlar, işçiler için sac böreği yapmaya karar verdi. Malzemeleri hazırlayan kadınlar, her gece ortalama 400 sac böreği pişiriyor. Kadınların uykularından feragat ederek el emeğiyle yaptıkları börekler paketlenerek kahvaltı saatinde orman işçileri ve itfaiye ekiplerine dağıtılmak üzere yangın bölgesine götürülüyor.

Mahalle sakinlerinden Sema Acar (60), yangınla mücadeleye börek yaparak destek verdiklerini söyledi. Gönüllü kadınlarla sabaha kadar tıpkı orman işçileri gibi ateşin başında çalıştıklarını aktaran Acar, "Amacımız alevlerle mücadele edenlere bir nebze olsun katkıda bulunmak. Biz de onlar da mutlu oluyor. " dedi.

Börek pişirilen iş yerinin sahibi Gülizar Acar (70) etkinliğe birçok mahalle sakininin destek olduğunu dile getirdi. Yangına karşı mücadele eden işçiler için endişelendiklerini aktaran Acar, "Onlar ateşin karşısında yandı diye ben burada su içemedim. Herkes canla başla mücadele ederken evde boş oturamadık. Onlara destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. " diye konuştu. Hatice Acar da sac böreklerinin işçilere güç vereceğini belirterek, "Ateşin karşısında duranların Allah işlerini kolaylaştırsın. " ifadesini kullandı.

Mahalleli Ozan Acar (39) ise bölgede yaşanan yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Söndürme çalışmaları için tüm yardımları yaptıklarını belirten Acar, "Her gece duyarlı teyze ve ablalarımız, ormanda çalışan işçi kardeşlerimize sabah kahvaltısında yesinler diye börek pişiriyorlar. Mahalle sakini kadınlarımıza fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür ediyorum. " diye konuştu. AA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan kadınlar, orman işçileri için gün ışıyana kadar börek yapıyor - Son Dakika

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