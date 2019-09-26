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Muğla'nın Kültürel Miras İstatistikleri açıklandı

12 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı.

Muğla'nın Kültürel Miras İstatistikleri açıklandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 8 müze 20 ören yeri bulunuyor.


Muğla'da 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 8 müze ve 20 ören yerini 500 bin 536'sı ücretli, 190 bin 16'sı ücretsiz olmak üzere toplam 690 bin 552 kişi ziyaret etti. Muğla'da toplam 12 bin 236 adet müze kart satıldı. Muğla'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 8 müzede toplam 86 bin 549 eser bulunuyor. 13 bin 982 kişinin ziyaret ettiği 3 adet özel müzede ise 536 eserin bulunduğu açıklandı.


İl genelinde müzelere bağlı toplam 4 bin 410 adet taşınmaz kültür varlığı, müzelere bağlı tek yapıdan oluşan 4 bin 410 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 906 adet sit alanı yer alıyor. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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