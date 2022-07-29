Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti - Son Dakika
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Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti

29.07.2022 13:42
Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti

Muğla'nın Marmaris ilçelinde 9 bin 52 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konut inşa çalışmaları yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçelinde 9 bin 52 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konut inşa çalışmaları yapıldı.

Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde 29 Temmuz 2021'de başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının üzerinden bir yıl geçti.

Yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir'in hayatını kaybettiği, ormanda yaşayan çok sayıda canlının telef olduğu ve 9 bin 52 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması başlatıldı.

Hasdemir ve Akdemir için İçmeler'de hatıra ormanı oluşturuldu. Orman Şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini, ahırlarını, depolarını yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Bitirilen konutlar sahiplerine teslim edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için hummalı bir çalışma yürütüldü. Yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırma çalışmaları yüzde 95 tamamlandı.

Aradan geçen bir yılın ardından yanan bölgeler, yeşillenmeye devam ediyor.

Yeşeren alanlar, AA ekibi tarafından karadan ve dron ile görüntülendi.

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MARMARİS'TEKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR MARMARİS'TEKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR Marmaris'te orman yangını (3) Marmaris'te orman yangını (3)
Kaynak: AA

Armutalan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti - Son Dakika
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