Marmaris'te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.09.2022 13:13
Marmaris'te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi sevk etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında ise lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı geçiş hazırlığı yapan hareket halindeki lastik bot içinde 25 düzensiz göçmen yakalandı - MUĞLA

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Düzensiz göçmenler yüzerek adaya geçmeye çalıştılar Düzensiz göçmenler yüzerek adaya geçmeye çalıştılar Marmaris açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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