Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.08.2022 00:38
Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içindeki 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içindeki 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içindeki 56 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Öte yandan can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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