Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.08.2022 19:44
Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve 1 lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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