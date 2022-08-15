Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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