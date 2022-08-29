Lüks yat ile göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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Lüks yat ile göçmen kaçakçılığı

29.08.2022 21:52
Lüks yat ile göçmen kaçakçılığı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari lüks yat ile düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri yata operasyon düzenledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari lüks yat ile düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri yata operasyon düzenledi.

Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde açık denizde hareket halindeki bir ticari yata gerçekleştirdiği operasyonda 23 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks yat ile göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

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